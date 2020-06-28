الطائف 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسحضر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش اليوم " عن بعد" عقد أولى جلسات محاكمة النزلاء بدار الملاحظة الاجتماعية بالطائف بالتعاون مع فرع وزارة العدل بالمنطقة ممثلة بالمحكمة الجزائية "دائرة الأحداث".وجرت جلسات المحاكمة مع قاضي الأحداث عبر دوائر تلفزيونية بين النزلاء والقضاة بهدف إنجاز القضايا بكل مرونة وبما يكفل للنزلاء حقوقهم الشرعية والنظامية دون الحاجة إلى نقلهم إلى المحاكم وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا و"البروتوكولات" المتخذة من الجهات الصحية في نطاق العمل.من جانب آخر بحث مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش مع معالي محافظة الطائف سعد الميموني عددا من الموضوعات.كما تفقد فروع الوزارة بمحافظة الطائف ، ودار الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي ومكتب العمل والحماية الاجتماعية والتأهيل الشامل ، ومركز التنمية ودار الملاحظة بالمحافظة.وأكد بن رقوش في ختام زياراته أن هذه الزيارات لمقار الوزارة في المحافظات للاطلاع على سير العمل وتذليل الصعوبات ، حرصاً على تسهيل سير الأعمال والخدمات التي تقدم للمواطنين والمستفيدين.// انتهى //20:50ت م0192