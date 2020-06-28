القاهرة 7 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسوجهت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، دعوة عاجلة للدول العربية أعضاء مجلس الوحدة الاقتصادية لعقد اجتماع عاجل يوم 5 يوليو المقبل افتراضيا برئاسة الأردن، للإعلان عن شغور منصب الأمين العام للمجلس، والطلب من الدول الأعضاء تقديم مرشحيها لشغل المنصب خلال 45 يوماً.وقالت الجامعة في بيان اليوم: إن هذه الدعوة تأتي تنفيذاً لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، موضحةً أن الاجتماع سيناقش ثلاثة أمور أساسية هي: الإعلان عن شغور منصب الأمين العام فوراً، الذي كان يشغله السفير محمد الربيع لمدة عشر سنوات انتهت في العاشر من يونيو الجاري، وتكليف من يسير العمل بالمجلس مؤقتا لمدة شهرين، ودعوة الدول الثمان الأعضاء بالمحلس تقديم مرشحيها رسمياً لشغل المنصب خلال خمسة وأربعين يوماً.ويضم المجلس في عضويته ثماني دول هي (مصر والأردن وفلسطين واليمن وموريتانيا والعراق والسودان والصومال) إضافة إلى سوريا -معلقة المشاركة بالوفود الحكومية-.// انتهى //20:56ت م0193