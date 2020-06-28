الرياض 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسيستضيف نادي برشلونة الإسباني نظيره أتلتيكو مدريد الثلاثاء القادم على ملعب "كامب نو" في تمام الساعة 11، ضمن مواجهات الجولة 33 للدوري الإسباني، وفقد برشلونة نقطتين جديدتين في صراع المنافسة على قمة الدوري الإسباني، وتعادل خارج ملعبه أمام سيلتا فيجو بهدفين لكل منهما، ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري بـ 69 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن منافسه ريال مدريد.وشهدت تدريبات برشلونة استمرار غياب الثنائي فرينكي دي يونج وعثمان ديمبيلي بسبب الإصابة.في المقابل يدخل أتليتكو مدريد اللقاء وهو في المرتبة الثالثة بـ 58 نقطة، ويسعى أتلتيكو مدريد للاستمرار في حصد الانتصارات المتتالية للحفاظ على مركزه المؤهل لدوري أبطال أوروبا.ويفتقد أتلتيكو مدريد خدمات اللاعبين ستيفين سافيتش وكوكي بسبب تراكم البطاقات.وكانت مواجهة الدور الأول انتهت بفوز صعب لبرشلونة بهدف جاء بأقدام المنقذ ليونيل ميسى في الدقائق الأخيرة.// انتهى //21:17ت م0195