رياضي / تشلسي يصل إلى الدور نصف النهائي لكأس إنجلترا
الأحد 1441/11/7 هـ الموافق 2020/06/28 م واس
الرياض 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس
وصل فريق تشلسي إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ، بفوزه مساء اليوم على نظيره ليستر سيتي بهدف دون مقابل .
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 بعد تمريرة عرضية من البرازيلي ويليان إلى داخل منطقة الجزاء تابعها باركلي بتسديدة لم يستطع الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل التصدي لها .
وانضم تشلسي إلى مانشستر يونايتد وأرسنال الفائزين على نوريتش سيتي وشيفيلد يونايتد على التوالي بنتيجة واحدة 2-1 ، وبانتظار الفائز من مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي (حامل اللقب) التي تقام لاحقاً لمعرفة من سيكمل عقد المربع الذهبي.
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21:26ت م
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