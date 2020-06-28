الرياض 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسوصل فريق تشلسي إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ، بفوزه مساء اليوم على نظيره ليستر سيتي بهدف دون مقابل .وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 بعد تمريرة عرضية من البرازيلي ويليان إلى داخل منطقة الجزاء تابعها باركلي بتسديدة لم يستطع الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل التصدي لها .وانضم تشلسي إلى مانشستر يونايتد وأرسنال الفائزين على نوريتش سيتي وشيفيلد يونايتد على التوالي بنتيجة واحدة 2-1 ، وبانتظار الفائز من مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي (حامل اللقب) التي تقام لاحقاً لمعرفة من سيكمل عقد المربع الذهبي.// انتهى //21:26ت م0196