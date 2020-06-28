سكاكا 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واستستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي التدريب التربوي للبنين والبنات ، لتقديم 5 آلاف ساعة تدريبية " عن بعد " تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية ، ضمن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي 2020م المرحلة الثالثة.وأوضح مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث "بنين" محمد بن عوض الصلهام ، أن البرامج التي ستنطلق الثلاثاء القادم تشمل 27 مجالاً تدريبياً للعاملين في تعليم " الجوف ، حائل ، تبوك ، الحدود الشمالية ، القريات " .// انتهى //21:37ت م0198