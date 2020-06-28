واشنطن 7 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 44,703 إصابات مؤكدة و 508 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس وصل في الولايات المتحدة إلى 2,504,175 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 125,484 حالة وفاة.// انتهى //21:41ت م0200