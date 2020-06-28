طرابلس 7 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسالتقى رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح اليوم بمقر المفوضية في طرابلس بسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا.وأوضحت المفوضية أن اللقاء استعرض التحديات التي يمكن أن تواجه المفوضية على المستويين المحلي والدولي إثر انتشار جائحة كورونا، والاستفادة من التجارب الدولية لتجاوزها فيما يخص الانتخابات.وقالت: إن زيارة السفير الأوروبي تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية التي قد تقرّها أي تسوية سياسية مرتقبة، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة الانتخابات وتنفيذها.// انتهى //21:41ت م0201