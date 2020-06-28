مقديشو 7 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسسجلت الصومال 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأضاف بيان وزارة الصحة الصومالية أنه بتسجيل الإصابات الجديدة يصبح العدد الإجمالي للمصابين 2894 إصابة مؤكدة، لافتاً الانتباه إلى ارتفاع عدد المتعافين من الوباء إلى 868 شخصاً.وأبلغ البيان عن تسجيل 90 حالة وفاة، منذ ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في الصومال.// انتهى //21:42ت م0202