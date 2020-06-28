جدة 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسفعل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة خدمة حجز المواعيد إلكترونياً "ميعاد" التي أطلقتها الوزارة لإتاحتها للمراجعين لطلب حجز موعد لزيارة ديوان الوزارة وفروعها المختلفة في جميع المناطق ، وذلك في إطار السعي للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين ، وتسهيل طلب الخدمات ، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل "عن بعد" تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" .وتهدف الخدمة لحماية جميع المراجعين ، والحفاظ على سلامتهم ووقايتهم ، وسرعة إنجاز الخدمات والإجراءات المطلوبة ، وتنظيم زيارة المستفيدين لديوان الوزارة وفروعها ، مع إمكانية استفادة المراجعين جميعهم من الخدمة من خلال الدخول إلى الرابط : https://meaad.mewa.gov.sa/appointment/default.aspx ، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في الخدمة ، وتأكيد الموعد والحصول على التذكرة الإلكترونية ، مع ضرورة إبراز التذكرة الإلكترونية "في الجوال" عند بوابة الدخول ، حيث لن يسمح بالدخول إلى ديوان الوزارة أو أي فرع من الفروع مالم يحمل المستفيد موعداً مؤكداً .من جانبه أشاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي بإطلاق الوزارة هذه الخدمة التي تأتي ضمن خطة التحول الرقمي وأتمتة إجراءات العمل التي ستسهم في رفع كفاءة العمل ، مثمناً دعم ومتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، لكل مامن شانه تسهيل طلب الخدمات على المستفيدين وتسريع الإجراءات ، والعمل على إطلاق المزيد من الخدمات بشكل دوري للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمالها تحقيقاً لخطتها الإستراتيجية للتحول الرقمي .// انتهى //21:57ت م0203