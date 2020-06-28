عام / وزارة البيئة بمكة المكرمة تفعل تطبيق خدمة حجز المواعيد إلكترونياً
الأحد 1441/11/7 هـ الموافق 2020/06/28 م واس
جدة 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس
فعل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة خدمة حجز المواعيد إلكترونياً "ميعاد" التي أطلقتها الوزارة لإتاحتها للمراجعين لطلب حجز موعد لزيارة ديوان الوزارة وفروعها المختلفة في جميع المناطق ، وذلك في إطار السعي للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين ، وتسهيل طلب الخدمات ، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل "عن بعد" تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" .
وتهدف الخدمة لحماية جميع المراجعين ، والحفاظ على سلامتهم ووقايتهم ، وسرعة إنجاز الخدمات والإجراءات المطلوبة ، وتنظيم زيارة المستفيدين لديوان الوزارة وفروعها ، مع إمكانية استفادة المراجعين جميعهم من الخدمة من خلال الدخول إلى الرابط : https://meaad.mewa.gov.sa/appointment/default.aspx ، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في الخدمة ، وتأكيد الموعد والحصول على التذكرة الإلكترونية ، مع ضرورة إبراز التذكرة الإلكترونية "في الجوال" عند بوابة الدخول ، حيث لن يسمح بالدخول إلى ديوان الوزارة أو أي فرع من الفروع مالم يحمل المستفيد موعداً مؤكداً .
من جانبه أشاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي بإطلاق الوزارة هذه الخدمة التي تأتي ضمن خطة التحول الرقمي وأتمتة إجراءات العمل التي ستسهم في رفع كفاءة العمل ، مثمناً دعم ومتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، لكل مامن شانه تسهيل طلب الخدمات على المستفيدين وتسريع الإجراءات ، والعمل على إطلاق المزيد من الخدمات بشكل دوري للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمالها تحقيقاً لخطتها الإستراتيجية للتحول الرقمي .
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