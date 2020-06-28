أديس أبابا 7 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسسجل المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ارتفاعاً في عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الإفريقية، وبلغت 371548 حالة إصابة.وأفادت بيانات للمركز اليوم، أن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا قد ارتفعت من 9283 إلى 9484 .وأشارت البيانات إلى أن جمهورية جنوب إفريقيا تعد أشد الدول الإفريقية المتضررة من هذا الوباء، فيما يتعلق بعدد الإصابات، تليها مصر فنيجيريا ثم غانا.// انتهى //22:33ت م0204