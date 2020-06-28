عام / بلدية ظهران الجنوب تواصل جولاتها الرقابية
الأحد 1441/11/7 هـ الموافق 2020/06/28 م واس
ظهران الجنوب 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس
تواصل بلدية ظهران الجنوب جولاتها الرقابية المكثفة في المحافظة والمراكز التابعة لها ، شملت المراكز التجارية والمطاعم وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس وأسواق النفع العام .
وبينت البلدية أنها حُررت مخالفات للمحال التي لم تلتزم بتوفير المعقمات ، إلى جانب عدم تطهير الأسطح والأدوات الخاصة بتلك المحال ، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة في تطبيق الإجراءات الوقائية ، وذلك عبر مركز العمليات الموحد(940) .
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