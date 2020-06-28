ظهران الجنوب 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واستواصل بلدية ظهران الجنوب جولاتها الرقابية المكثفة في المحافظة والمراكز التابعة لها ، شملت المراكز التجارية والمطاعم وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس وأسواق النفع العام .وبينت البلدية أنها حُررت مخالفات للمحال التي لم تلتزم بتوفير المعقمات ، إلى جانب عدم تطهير الأسطح والأدوات الخاصة بتلك المحال ، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة في تطبيق الإجراءات الوقائية ، وذلك عبر مركز العمليات الموحد(940) .// انتهى //22:39ت م0208