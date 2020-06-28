عام / بيان من الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز
الأحد 1441/11/7 هـ الموافق 2020/06/28 م واس
الرياض 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي "
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأثنين الموافق 8 / 11 / 1441هـ في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
// انتهى //
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