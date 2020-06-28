أثينا 7 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسسجلت اليونان عشر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3376 إصابة، فيما لم تسجل حالات وفاة اليوم.وذكرت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان أن من بين الإصابات 754 حالةً لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج، و1880 حالة نتيجة مخالطتهم لأشخاص مصابين باليونان.// انتهى //23:12ت م0211