مقديشو 7 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واساستعادت القوات المسلحة الصومالية عدة مناطق في محافظة جوبا السفلى الواقعة جنوبي البلاد، من قبضة عناصر حركة "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم "القاعدة".وأفادت مصادر عسكرية وفق وكالة الأنباء الصومالية اليوم، أن عناصر حركة "الشباب" فروا من قرى جناي عبدله وهلو شيد وميوندي وغرب عبي، مضيفةً أن الجيش ما زال يلاحق المسلحين.وأشارت إلى أن القوات المسلحة الصومالية ضاعفت خلال الآونة الأخيرة العمليات العسكرية الرامية لتحرير البلاد، من عناصر حركة "الشباب" التي تعرقل الأمن والاستقرار في جنوب ووسط البلاد.وكانت القوات المسلحة الخاصة الصومالية "الكوماندوز" قد تمكنت أمس من تدمير مواقع تابعة لعناصر الحركة الإرهابية في محافظة "شبيلي السفلى" جنوبي البلاد.// انتهى //23:12ت م0212