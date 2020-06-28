الدرب07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسدشن محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني بمكتبه بالمحافظة اليوم، حسابات التواصل الرسمي للمركز الإعلامي " تويتر "، والذي يهدف لنقل أخبار المحافظة وتوزيعها على جميع القنوات الإعلامية.و أكد القحطاني أن المركز يهدف إلى خلق فضاء من التواصل بين المركز ووسائل الإعلام المختلفة لتقديم الدرب في صورتها التي يتطلع إليها السائح كباقي محافظات منطقة جازان، والتي تعيش عصر النمو والازدهار بقيادة ورعاية واهتمام من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه اللذين يتابعان بكل حرص ما يُقدم للمواطن والمقيم.وأشار إلى أن المركز الإعلامي سيضم عدداً من الإعلاميين ذوي الخبرة في المجال الإعلامي"لتحرير والتصوير والتصميم" ، بالإضافة إلى احتضان جميع أبناء وبنات المحافظة المهتمين بالإعلام بمختلف أقسامه وقنواته الإعلامية لتعزيز قنوات التواصل بين المحافظة وأفراد المجتمع، ولتشكيل حلقة وصل بين المواطن ومسؤولي المحافظة، وإبراز ما تنعم به محافظة الدرب من نهضة ورقي وتفعيل الجهود للنهوض بالدور الإعلامي ورسالته في التغطية والمواكبة للبرامج السياحية والأنشطة والفعاليات المختلفة.//انتهى//23:27ت م0214