الرياض 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسحققت الفروسية السعودية اليوم انتصاراً جديداً على مضمار كورا الإيرلندي عبر المهرة الواعدة "فرينيتك" من نسل الفحل"كودياك" لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز ، حيث حصدت المركز الأول بسباق فلاير ستيكس لستد البالغة مسافته 1000 متر.وتمكنت المهرة من تحقيق الفوز مع الخيال كولين كين والمدرب جير ليونز ، وبرهنت المهرة "فرينيتك" قوتها وإمكاناتها العالية لتحصد الفوز الثاني من ثاني مشاركة لها في مضامير السباقات العالمية.وتأتي اهتمامات الأمير سلطان بن عبدالله في رياضة الفروسية على الصعيدين القاري والعالمي في كافة مجالاتها ، حيث يمتلك سموه مربط سما نجد للخيل العربية الأصيلة والذي يمتلك عدداً من أفضل الجياد العربية المرشحة لتحقيق الإنجازات في بطولات جمال الخيل العربية.// انتهى //23:41ت م0216