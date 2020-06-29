رياضي / سالزبورغ يحقق لقب الدوري النمساوي لكرة القدم للمرة السابعة على التوالي
الاثنين 1441/11/8 هـ الموافق 2020/06/29 م واس
الرياض 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس
ضمن فريق ريد بول سالزبورغ لقب بطل الدوري النمساوي لكرة القدم للمرة السابعة على التوالي، عقب فوزه اليوم على نظيره هاتربغ بثلاثة أهداف دون مقابل ، خلال منافسات المرحلة الـ 30 للمسابقة .
وعزز سالزبورغ موقعه في الصدارة قبل مرحلتين من نهاية الموسم بفارق 11 نقطة أمام أقرب منافسيه لاسك لينتس الذي خسر أمام فولسفبرغ بهدف دون مقابل.
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