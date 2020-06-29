الرياض 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسضمن فريق ريد بول سالزبورغ لقب بطل الدوري النمساوي لكرة القدم للمرة السابعة على التوالي، عقب فوزه اليوم على نظيره هاتربغ بثلاثة أهداف دون مقابل ، خلال منافسات المرحلة الـ 30 للمسابقة .وعزز سالزبورغ موقعه في الصدارة قبل مرحلتين من نهاية الموسم بفارق 11 نقطة أمام أقرب منافسيه لاسك لينتس الذي خسر أمام فولسفبرغ بهدف دون مقابل.// انتهى //00:13ت م0219