الأحساء 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسانطلقت مساء اليوم، أولى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح على ملعبه الرئيسي بمحافظة الأحساء، عقب السماح بعودة الأنشطة الرياضية بعد تعليقها قرابة 4 أشهر مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الرياضية بالتعاون مع الجهات المختصة للوقاية من العدوى.وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي المهندس سعد العفالق، للاعبين آلية العمل خلال الفترة المتبقية من دوري المحترفين، والتي وصفها بالمنعطف الأهم في نهاية سباق حصد النقاط، مطالباً الجميع بتكثيف الجهود للوصول إلى بر الأمان في سلم الترتيب، واتخاذ جميع التدابير وتطبيق اللوائح الصحية التي وضعتها الوزارة حرصًا على سلامة اللاعبين ومن حولهم.وعمد الجهاز الفني إلى عرض تقرير مفصل عن تدريبات اللاعبين خلال فترة المنع ومناقشتها في الاجتماع قبل بدء التدريبات.فيما أجرى اللاعبون تدريبات لياقية متنوعة عبر مساحة منتصف الملعب، حيث قسّم من خلالها المدرب "فيريرا" اللاعبين لأربعة مجموعات حرص خلالها على تناقل الكرات بينهم عبر مساحات عدة والمرور بين الأقماع، إضافة إلى تدريبات الإطالة.// انتهى//01:14ت م0225