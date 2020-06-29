الرياض 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسدشن مساعد مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض المشرف العام على البرامج الوقائية الدكتور العميد راشد بن عمر العارضي مساء اليوم، معرض الحملة التوعوية الذي أطلقته مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك في مجمع "غرناطة مول" بالرياض.وأوضح العميد العارضي أن مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض تشارك بالاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار (معرفة أفضل لرعاية أفضل)، مؤكداً أن الرعاية الوقائية والتوعوية تقدم على مدار العام، وتكثف خلال اليوم العالمي بالبرامج التوعوية والتثقيفية لمجتمع آمن وصحي ونفسي واقتصادي.وأفاد أن المعرض يستمر ثلاثة أيام، ويتضمن عينات للمواد المخدرة ونماذج لأساليب التهريب وأدوات التعاطي، إضافة إلى شاشات رقمية تبين أنواع المخدرات والعلامات الدالة على التعاطي، والوسائط المرئية التوعوية، مشيراً إلى أن الرقم الرسمي (995) يستقبل البلاغات والاتصالات الأمنية والعلاجية بخصوصية تامة في منطقة الرياض وجميع مناطق المملكة.مما يذكر أن الحملة بدأت يوم الجمعة 5 ذي القعدة 1441 الموافق 26 يونيو 2020 بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر وسائط وعبارات توعوية عن آفة المخدرات، تستهدف الفرد والعائلة والمجتمع.// انتهى //01:32ت م0226