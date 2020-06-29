الرياض 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واساستغل ريال مدريد سقوط منافسه المباشر وغريمه التقليدي برشلونة في فخ التعادل مع سلتا فيغو 2-2 أمس السبت، ليبتعد عنه بفارق نقطتين بفوزه على مضيفه إسبانيول صاحب المركز الأخير بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني.وعاد إلى صفوف الفريق المدريدي لاعب وسطه البرازيلي كاسيميرو بعد غياب عن المباراة الأخيرة ضد مايوركا بداعي الإيقاف، في حين منح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الفرصة لايسكو العائد من الإصابة في غياب الكرواتي لوما مودريتش بسبب الإيقاف.وجاء هدف المباراة الوحيد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعد لعبة مشتركة رائعة وصلت فيها الكرة إلى بنزيمة فمررها خادعة بكعبه باتجاه كاسيميرو المتربص أمام المرمى فتابعها داخل الشباك.ويعد الفوز الخامس توالياً لريال مدريد بعد استئناف الدوري خلال الشهر الحالي إثر توقف دام نحو ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، فرفع رصيده إلى 71 نقطة مقابل 69 لبرشلونة.// انتهى //02:01ت م0227