كانبيرا 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسسجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي أعلى حصيلة يومية تسجل منذ شهر أبريل الماضي.وأعلنت حكومة الولاية أنها سترغم المسافرين العائدين على الخضوع لفحص كورونا قبل السماح لهم بمغادرة الفنادق التي يقضون فيها فترة الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما وفي حال رفضهم لذلك سيتم تمديد إقامتهم في الحجر الصحي لعشرة أيام إضافية.ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا حتى مساء الأحد إلى 7686 إصابة تعافى منها 6993 شخصا، فيما مايزال عدد الوفيات مستقرا عند 104 حالات وفاة.// انتهى //02:53ت م0228