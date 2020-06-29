نواكشوط 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسسجلت موريتانيا 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4149 إصابة مؤكدة.وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم الكشف عن الإصابات الجديدة إثر القيام بـ 1123 تحليًلا مخبريًا، مضيفًا أنه تم الكشف عن 75 حالة شفاء جديدة من الوباء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 1419 شخصًا .وأبلغ عن 5 وفيات جدد بفيروس كورونا، ليصبح عدد المتوفين 126 حالة.// انتهى //03:07ت م0229