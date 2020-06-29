عام / الصحف السعودية
الاثنين 1441/11/8 هـ الموافق 2020/06/29 م واس
الرياض 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
أمير القصيم يقلد مدير مركز العمليات المشتركة رتبة عميد.. ويكرم مدير دوريات الأمن
فيصل بن مشعل يلتقي رئيس الجمعية التعاونية الزراعية في الشيحية
وزير الإعلام يجتمع بمسؤولي القنوات التلفزيونية والإذاعية الخاصة
متحدث الصحة: نلاحظ ارتفاعاً في منحنى نمو العدوى
الصحة: إجراء أكثر من مليون ونصف المليون فحص مخبري لفيروس كورونا
المملـكـة سـتواصل جهــودها من تمويل التنمية لمواجهة (كوفيد- 19)
إعلان نتائج المرشحين للقبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين
مجلس شورى المفتين في روسيا: قرار المملكة في الحج حكيم وصائب
رؤساء المشيخات الإسلامية والمفتون بدول البلقان يؤيدون قرار المملكة بالحج: حقق المقاصد وبرهن دور السعودية الإنساني
وثيقة للمخالفات الإدارية للإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي (كوفيد- 19)
إدارة مكافحة المخدرات تقيم معارض في مناطق المملكة
«العدل» تعلن إتاحة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي
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