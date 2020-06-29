الرياض 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمير القصيم يقلد مدير مركز العمليات المشتركة رتبة عميد.. ويكرم مدير دوريات الأمنفيصل بن مشعل يلتقي رئيس الجمعية التعاونية الزراعية في الشيحيةوزير الإعلام يجتمع بمسؤولي القنوات التلفزيونية والإذاعية الخاصةمتحدث الصحة: نلاحظ ارتفاعاً في منحنى نمو العدوىالصحة: إجراء أكثر من مليون ونصف المليون فحص مخبري لفيروس كوروناالمملـكـة سـتواصل جهــودها من تمويل التنمية لمواجهة (كوفيد- 19)إعلان نتائج المرشحين للقبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيينمجلس شورى المفتين في روسيا: قرار المملكة في الحج حكيم وصائبرؤساء المشيخات الإسلامية والمفتون بدول البلقان يؤيدون قرار المملكة بالحج: حقق المقاصد وبرهن دور السعودية الإنسانيوثيقة للمخالفات الإدارية للإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي (كوفيد- 19)إدارة مكافحة المخدرات تقيم معارض في مناطق المملكة«العدل» تعلن إتاحة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي// يتبع //06:02ت م0003