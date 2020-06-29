وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( ريادة عالمية ) : ترتكز المملكة على نهج واضح وثوابت في سياستها الخارجية أبرزها حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز العلاقات مع أمتها بما يخدم المصالح المشتركة ويؤكد وحدة الصف العربي والتضامن الإسلامي ودعم المنظمة الأممية ومد يد العون والمساعدة للدول والمحتاجين والمتضررين دون تمييز.وواصلت : كما التزمت منذ توقيعها على ميثاق الأمم المتحدة، بمبادئ القانون الدولي وسيادته وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية واستخدام الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية وتأكيد مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير وترسيخ مبادئ وقوانين حقوق الإنسان ، ولاتزال تدعو على كافة المستويات بتكثيف التعاون لتحقيق الأهداف العالمية كما تضطلع بدور هام في العديد من منظمات الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة وتقديم المبادرات لتجفيف بؤر الصراع ومكامن الفتن ومكافحة كافة أشكال الغلو والتطرف والإرهاب لتعزيز مبادئ السلم والأمن الدوليين ودفع عجلة التنمية وتأمين التجارة العالمية والحرص على مصالح كافة الأطراف خاصة وأنها عضو مؤسس في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، وانطلاقًا من إيمانها ورؤيتها كعضو فاعل في المجتمع الدولي وكقلب نابض للعالم الإسلامي.وختمت : وقدمت المملكة مثالاً يحتذى في مواجهة جائحة كورونا التي أصابت العالم بالشلل فكانت مبادراتها من خلال رئاستها لمجموعة العشرين ودعمها للدول والمنظمات في مواجهتها للفيروس وتنسيقها الفاعل وتعاونها التام مع المجموعة الدولية للتقليل من آثاره على البشرية جمعاء.// يتبع //06:03ت م0005