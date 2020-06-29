طرابلس 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، ترحيب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في رسالة وجهها إلى محكمة الجنايات الدولية بإعلانها فتح تحقيق في جرائم الحرب التي اُتتهم القوات التابعة للقيادة العامة بارتكابها، مؤكدًا أن الإفلات من العقاب شجع على ارتكاب مزيد من الجرائم لم يكن لها مثيل.وأشارت إلى بيان لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، بشأن المرافق والمنشآت النفطية في البلاد، معربة عن تطلعها إلى إعادة تصدير النفط في أقرب فرصة بعد وقف إطلاق النار، وآليات تضمن توزيع عادل على كل الليبيين وضمان عدم وصولها للمجموعات الإرهابية والخارجة عن القانون، مؤكدة أن التأخير بسبب الإصرار على عدم توقيع وقف إطلاق النار من قبل حكومة الوفاق.وواصلت صحف طرابلس اهتمامها بالأوضاع العسكرية، مبينة إعلان شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للجيش الوطني ، أن مقاتلات سلاح الجو الليبي استهدفت مجموعات من قوات حكومة الوفاق، وأن الضربات الجوية نُفذت في ما يُعرف بـــ “كامبو ” بالقرب من كوبري السدادة شرقي مدينة مصراته.وتناولت معاناة المواطنين جراء استمرار انقطاع الكهرباء في العاصمة لما يزيد عن 15 ساعة يوميًا، وسط صمت حكومي ومن شركة الكهرباء ، مبينة خروج العشرات من سكان العاصمة طرابلس للتظاهر أمام مقر الشركة العامة للكهرباء مطالبين برحيل إدارة الشركة بعد فشلها في حلحلة الأزمة واستمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.وتطرقت صحف ليبيا إلى تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد، التي أكد فيها أن قواعد اللعبة في ليبيا تغيرت بعد دخول المرتزقة، وأن بلاده لن تقبل أبدًا بتقسيم ليبيا، مبينًا أن هناك قرارًا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمثل الشرعية الدولية، ولكن لا يمكن أن يكون إلى الأبد.// انتهى //08:28ت م0012