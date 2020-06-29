طرابلس 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسسجّلت ليبيا 3 وفيات و35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، في بيان له اليوم، أنه استلم 922 عينة من مختبرات عدة في أرجاء ليبيا، من بينها 887 عينة سالبة و35 عينة موجبة، منها 19 حالة مخالطة و16 حالة جديدة، ليصل عدد الحالات النشطة إلى 762 حالة.وأضاف المركز أنه من ضمن الحالات السالبة تماثل 25 حالة للشفاء ليصل عدد المتعافين إلى 545 حالة، فيما سُجلت 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي المتوفين إلى 21 حالة.// انتهى //08:41ت م0013