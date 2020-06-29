بغداد 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واستناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم جملة من القضايا المحلية, في مقدمتها التحذيرات التي أطلقتها وزارة الصحة من دخول العراق في موجة ثانية من جائحة كورونا, بسبب تراخي الإجراءات الخاصة بتطبيق حظر التجول الجزئي والشامل، وتجاهل جزء من المواطنين تعليمات الوقاية.وأشارت الصحف إلى أن العراق مازال ضمن الموجة الأولى لكورونا نتيجة الاحتياطات التي تم اتخاذها من قبل الجهات الصحية والحكومية, منوهة بتحذير منظمة الصحة العالمية من الدخول في الموجة الثانية في حال تراخي الإجراءات الوقائية.وعرجت صحف اليوم على الدعوات المطالبة بإجراء الانتخابات المبكرة في البلاد، مشترطة لإجرائها استكمال قانون الانتخابات وحسم مسألة الدوائر الانتخابية والقضاء على فيروس كورونا وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لإجرائها.وتطرقت صحف الإثنين إلى الوضع الأمني مبرزة تمكنْ القوات الأمنية من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن مقتل قيادي داعشي إرهابي وصف بالخطير, قرب قضاء خانقين بمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد أمس، والقبض على 14 إرهابياً مطلوباً للقضاء في محافظتي كركوك و صلاح الدين.وتناولت الصحف مشكلة نقص الطاقة الكهربائية التي برزت في الآونة الأخيرة في البلاد متزامنة كالعادة مع ارتفاع درجات الحرارة, منوهة بتوجيه رئيس الوزراء أمس، بوضع خطة واضحة لإيجاد حلول سريعة لمشكلات المنظومة الكهربائية.وتطرقت الصحف إلى الشأن الاقتصادي, مبرزة اقتراب الحكومة من إرسال مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي إلى البرلمان من أجل مناقشته والتصويت عليه.// انتهى //09:26ت م0019