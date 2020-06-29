إسلام آباد 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات رئيس الوزراء عمران خان التي أكد فيها بأن حكومته ستكمل مدتها الدستورية.واهتمت بإسقاط الجيش الباكستاني طائرة تجسس هندية بدون طيار إثر اختراقها المجال الجوي الباكستاني عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، واستدعاء الخارجية الباكستانية دبلوماسياً رفيعاً بالسفارة الهندية لدى إسلام آباد للاحتجاج على استمرار القوات الهندية في قصف المناطق الحدودية الباكستانية.وعلى صعيد تطورات وباء كورونا المستجد أخبرت عن تخطي الإصابات 200 ألف حالة، وتجاوز الضحايا أربعة آلاف وفاة.وأشارت إلى عودة أزمة انقطاع التيار الكهربائي في المدن الباكستانية مع بدء فصل الصيف، بسبب تفاقم العجز بين الإنتاج والاستهلاك.وعرجت إلى تعليق الخطوط الجوية الإماراتية رحلاتها إلى باكستان بسبب مخاوف فيروس كرونا.وفي إطار التوتر الحدودي بين الهند والصين في منطقة لداخ المتنازع عليها بين البلدين، أخبرت صحف باكستان عن مقتل جنديين هنديين في أحدث اشتباكات مسلحة بين قوات البلدين.وتطرقت إلى ارتفاع ضحايا جائحة كورونا عالمياً إلى أكثر من نصف مليون حالة وفاة، ومخاوف بريطانيا من موجة ثانية للوباء بعد رفع إجراءات العزل، وانقسام الاتحاد الأوروبي حول فتح الحدود أمام الوافدين من الولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //09:28ت م0020