القاهرة 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تكليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة بالتوسع في استخدام تطبيقات التعليم الإلكتروني، بهدف دعم جهود الدولة لإحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم.وأشارت إلى تسجيل مصر أمس 1265 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 81 حالة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و 2789 حالة وفاة.وأخبرت صحف الاثنين عن قيام الجيش الوطنى الليبي بإرسال تعزيزات عسكرية من الكتيبة 128 مشاة للمنطقة الوسطى لصد أي محاولة تقدم لميليشيات حكومة " الوفاق" بطرابلس نحو سرت والجفرة ومنطقة الهلال النفطي .وسلطت الضوء على تصاعد حدة أزمة نقص الخبز في لبنان بعد شحه واختفائه من المحال التجارية في ظل ارتفاع سعر الدولار وعدم القدرة أصحاب المخابز على تغطية التكلفة الكبيرة لبعض المواد المصنعة للخبر .ولفتت الانتباه إلى أن القصف التركي على القرى الحدودية شمال محافظة دهوك بإقليم كردستان بالعراق تسبب في خسائر مادية كبيرة، إضافة على تهجير عدد من سكان القري الكردية .وتحدثت صحف القاهرة عن حالة التأهب الأمني في السودان استعدادًا للتعامل مع لمظاهرات المزمعة في 30 يونيو حيث أعُلن عن إجراءات عدة من شأنها إغلاق المدينة بالكامل .واهتمت باستئناف عدد من الدول الأوروبية لأنشطتها السياسية بإجراء عمليات انتخابية مختلفة حيث أدلى الناخبون الفرنسيون بأصواتهم أمس في الجولة الثانية المؤجلة من الانتخابات البلدية على مستوى البلاد فيما نظمت بولندا الانتخابات الرئاسية بعد سبعة أسابيع من موعدها الأصلي بسبب جائحة كورونا رغم انخفاض عدد الإصابات والوفيات .وعرجت صحف مصر على رفض السلطات الأمريكية التعليق على إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعلومات استخبارية تفيد أن روسيا قدمت مكافآت مالية لمقاتلين مرتبطين بحركة طالبان مقابل قتلهم جنودًا أمريكيين وغربيين في أفغانستان.//انتهى//09:30ت م0021