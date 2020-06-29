سيئول 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسسجلت سلطات الصحة في كوريا الجنوبية، اليوم، 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 12,757 إصابة.وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان أنها لم تسجل السلطات حالات وفيات جديدة ،ليستقر العدد عند 282 حالة وفاة، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 65 حالة ليصل 11,429 حالات.// انتهى //09:31ت م0022