حائل 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واستواصل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل استقبال طلبات الالتحاق بالبرامج التدريبية المسائية لأفراد المجتمع "رجال" التي ستقام - بمشيئة الله - في المعهد الصناعي الثانوي .وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل بن سعود التميمي أن البرامج تهدف إلى استفادة أفراد المجتمع من خبرات المؤسسة التقنية والمهنية والتي تنفذ من قبل مهندسين متخصصين وبتجهيزات حديثه تثري هذا التدريب .من جهته بين مدير المعهد الصناعي الثانوي المهندس خلف بن شامان البراك أن التسجيل في هذه البرامج مستمر حتى ١٤٤١/١١/١٧هـ، عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة : ‪tvtc.gov.sa‬ في ثلاثة تخصصات تتضمن " الكهرباء الإنشائية ، والتبريد والتكييف ، وميكانيكا السيارات " ، مشيراً إلى أن التسجيل متاح لمن تجاوز سن 16 عام للمواطنين والمقيمين والموظفين.// انتهى //11:14ت م0045