مدريد 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واساستغل ريال مدريد تعادل منافسه المباشر برشلونة مع سلتا فيغو 2-2 السبت الماضي، ليبتعد عنه بفارق نقطتين بفوزه على مضيفه إسبانيول صاحب المركز الأخير 1-0 أمس الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.والفوز هو الخامس تواليًا لريال مدريد بعد استئناف الدوري خلال الشهر الحالي أثر توقف دام نحو ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، ليرفع رصيده إلى 71 نقطة مقابل 69 لبرشلونة.وعاد إلى صفوف الفريق لاعب وسطه البرازيلي كاسيميرو بعد غيابه عن المباراة الأخيرة ضد مايوركا بداعي الإيقاف، في حين خاض إسبانيول المباراة بإشراف مدربه الجديد روفيتي الذي استلم تدريبه السبت الماضي أثر إقالة مدربه السابق ابيلادرو فرنانديز من منصبه بسبب سوء النتائج.// انتهى //11:21ت م0048