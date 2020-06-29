نجران 08 ذو القعدة 1441هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسينظم فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران غداً محاضرة بعنوان "إن الله لا يغفر أن يشرك به"، وذلك عبر البث المباشر بواسطة "تطبيق زوم"، وقناة "اليوتيوب"، والإذاعة الصوتية لمركز الدعوة بنجران.وتأتي المحاضرة التي يقدمها الشيخ محمد بن حسن الشهري، وتُقام في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن البرنامج الدعوي "العقيدة أولاً"، الذي يقيمه الفرع لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم.// انتهى //11:22ت م0050