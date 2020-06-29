الدمام 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسخصص فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية دائرة إلكترونية لاستقبال المراجعين عن بُعد، مرتبطة بمدير عام الفرع، وذلك لتقديم الخِدْمات واستقبال الملاحظات لكل المستفيدين من خِدْمات الفرع، والعمل على إنهاء إجراءاتهم، تحقيقاً للبروتوكولات الصحية المعمول بها.وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عمر بن فيصل الوطبان الدويش أن هذه الخطوة تأتي بتوجيه ومتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وذلك يأتي في إطار جهود الوزارة تحقيقًا لإجراءات التباعد، وَوَفْقًا للبروتوكولات الصحية المتبعة، وتماشياً مع الجهود التي تقدمها مختلف قطاعات الدولة لتقديم أرقى الخِدْمات للمواطنين.يذكر أن فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية استقبل المواطنين منذ العودة التدريجية للموظفين، وأسهم في إنجاز جميع المعاملات التي وردت إليه عبر المنصات والمواطنين، كما كانت خِدْماته محل تقدير وإشادة من مختلف المستفدين.// انتهى //11:25ت م0051