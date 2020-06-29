القاهرة 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسيعقد قطاع الشؤون الاقتصادية لدى جامعة الدول العربية ندوة رقمية افتراضية وذلك بعد غدٍ الأربعاء، لمناقشة التداعيات الاقتصادية التي خلفها انتشار جائحة كورونا على مستوى العالم، والأنماط الجديدة لبيئة سوق العمل والتي أضحت تعتمد بالأساس على دعائم التكنولوجيا والتحول الرقمي، وغيرت معايير وأعراف العمل في جمع أنحاء العالم.يرأس أعمال الندوة الافتراضية الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير الدكتور كمال حسن علي، ومشاركة كل من الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، والمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الدخيري، ورئيس المركز العربي الإقليمي لتدريب وتنمية رواد الأعمال والاستثمار الدكتور هاشم حسين، والأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية – الألمانية عبد العزيز المخلافي، والأمين العام للاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية السفير عبد المنعم محمد محمود.وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن على أن الندوة ستناقش موضوعات التأثير السلبي لفيروس (كوفيد 19) على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، وسبل وآليات تحقيق الأمن الغذائي للدول العربية، والسياسات والبرامج الجديدة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وتكون متلائمة مع الدول العربية، برامج التحفيز وشبكات الأمان التي اتبعتها الدول الأوروبية واستراتيجيتها لما بعد الأزمة، والتأثيرات السلبية التي ألمت بالقطاع الصناعي في الدول العربية وكيفية مواجهتها، والتغير في أنماط بيئة العمل بعد انتشار ثقافة العمل عن بعد.// انتهى //11:26ت م0052