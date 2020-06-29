لندن 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسركزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، على عزم الحكومة البريطانية تمديد إجراءات الإغلاق التام في مدينة ليستر، وسط إنجلترا، بعد ارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية.ونقلت الصحف اتهام منظمات حقوقية لأساطيل بحرية إيرانية بسرقة الأسماك من المياه الصومالية، مشيرةً إلى رصد 192 سفينة إيرانية، على أقل تقدير، تعمل هناك منذ أكثر من عام مُشكلةً تهديد مباشر للأمن الغذائي لسكان البلد الأفريقي الذي لا يستطيع حماية كافة سواحله الطويلة جداً.وانتقدت عزم السلطات الإسرائيلية المضي قدمًا في خطة لضم بعض الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة ستسبب أضرارًا بالغة للمنطقة والمجتمع الدولي.// انتهى //11:56ت م0055