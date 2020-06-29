الجزائر 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بقرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء أمس، الابقاء على الغلق المطبق على الحدود البرية والبحرية وكذلك المجال الجوي، حتى القضاء على الوباء، مشيرة إلى أنه أوعز إلى رئيس الوزراء من أجل اتخاذ كافة التدابير من أجل كسر سلسلة العدوى بفيروس كورونا وتشديد العقوبات على مخالفي الإجراءات الاحترازية.وأخبرت عن مصرع عسكريين اثنين، ليلة السبت، بمحافظة المدية إثر انفجار لغم تقليدي الصنع خلال عملية تمشيط وبحث عن مخابئ الإرهابيين بالمنطقة، منوهة بتأكيد قائد أركان الجيش الجزائري اللواء سعيد شنقريحة على مواصلة الجهود بكل حزم وإصرار في ملاحقة فلول الإرهابيين والقضاء عليهم.وأشارت إلى وصول إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر، حتى أمس، إلى 13273 إصابة و897 وفاة و9371 حالة تعافي، بعد تسجيل 305 إصابة جديدة و5 وفيات إضافية، مبرزة إعلان وزارة الصحة أن هذا الارتفاع قياسي لليوم الثالث على التوالي.وفي الشأن الليبي، نقلت صحف الجزائر إعلان قوات الوفاق الليبية عبر ناطق باسمها عقيد طيار محمد قنونو، أن تحرير مدينتي سرت والجفرة من مرتزقة فاغنر الروس أصبح أمراً ملحاً، بسبب خطورتهم على الأمن والسلم بليبيا، مؤكداً استمرار "عملية بركان الغضب" إلى غاية تحقيق أهدافها كاملة.// انتهى //12:07ت م0057