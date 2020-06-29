جدة 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ،من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على العاصمة المقدسة و عددٍ من محافظات المنطقة تشمل محافظة الكامل ،والجموم ،والخرمة ،وبحرة ،وخليص ،وعرفات ،ومنى ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة .وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً .// انتهى //12:12ت م0059