الرياض 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسيواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الباحة، عمليات برنامج تعقيم الفرش والمصاحف في مساجد وجوامع المنطقة في مرحلته الثانية، وذلك لحماية مرتادي بيوت الله من فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.وبين مدير عام فرع الوزارة في منطقة الباحة مرزوق بن عبدالله الرويس، أن عمليات التعقيم شملت 91 جامعاً ومسجداً في مدينة الباحة، ومحافظات المندق وقلوة، حيث تأتي ضمن توجيهات هذه الدولة المباركة لحماية مرتادي بيوت الله من انتشار فايروس كورونا.// انتهى //13:34ت م0090