جيزان 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واستنظم جامعة جازان ممثلة بعمادة شؤون الطلاب غداً برنامجاً تدريبياً "عن بعد" بعنوان " تصميم البحث العلمي " عبر منصة تطبيق زوم.ويأتي البرنامج الذي تقدمه الدكتورة نجلاء مطري ، ويستهدف طلبة الجامعة من مختلف الكليات و العمادات المساندة ، ضمن البرامج التدريبية الصيفية المجانية التي تنفذها الجامعة خلال العام الحالي .// انتهى//13:35ت م0091