ثقافي / " تصميم البحث العلمي " برنامج تدريبي بجامعة جازان "عن بعد" غداً
الاثنين 1441/11/8 هـ الموافق 2020/06/29 م واس
جيزان 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واس
تنظم جامعة جازان ممثلة بعمادة شؤون الطلاب غداً برنامجاً تدريبياً "عن بعد" بعنوان " تصميم البحث العلمي " عبر منصة تطبيق زوم.
ويأتي البرنامج الذي تقدمه الدكتورة نجلاء مطري ، ويستهدف طلبة الجامعة من مختلف الكليات و العمادات المساندة ، ضمن البرامج التدريبية الصيفية المجانية التي تنفذها الجامعة خلال العام الحالي .
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13:35ت م
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