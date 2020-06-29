الباحة 08 ذو القعدة 1441هـ الموافق 29 يونيو 2020م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، على استعدادات أمانة المنطقة والبلديات التابعة لموسم صيف هذا العام .جاء ذلك خلال استقبال سموه بالإمارة اليوم، أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط ووكلاء الأمانة ، حيث استمع سموه إلى شرح من الدكتور السواط عن منجزات الأمانة وما نفذته من مشروعات تنموية خلال الفترة الماضية، مستعرضاً الخطط التي ستنفذها أمانة وبلديات المنطقة خلال موسم صيف هذا العام.وحث سمو الأمير حسام بن سعود ،أمانة المنطقة والبلديات التابعة على مضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات للمنطقة وأهلها، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالنظافة والمحافظة على الجانبين البيئي والصحي أولاً بأول وتكثيف الرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، ومتابعة أعمال شركات النظافة المتعاقدة مع أمانة المنطقة حيال ذلك وتجهيز المنتزهات وهي ١٣٧ حديقة ومتنزه استعداداً لموسم الصيف لهذا العام.وأشاد سمو أمير الباحة بالجهود التي تبذلها الأمانة والبلديات لتنفيذ مختلف الخدمات البلدية التي يحتاجها المواطن.من جانبه أعرب الدكتور السواط عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على متابعته الدائمة لأعمال الأمانة وحرصه الشديد على توفير سبل الراحة والرفاهية للمواطنين والزائرين للمنطقة .حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري.// انتهى //13:44ت م0095