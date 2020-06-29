بروكسل 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسأطلق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا خمسة أسابيع مكثفة من المفاوضات بشأن اتفاق لتحديد علاقات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم ، مع حرص لندن على إنهاء الأمور بسرعةوبدأت جولة المفاوضات الجديدة في بروكسل بحضور كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنيه ونظيره البريطاني دفيد فورست.وتمثل الجولة الجديدة من المحادثات في بروكسل الأولى التي تعقد وجهاً لوجه منذ الإغلاق الذي رافق تفشي الفيروس المستجد .وسيجرى تنظيم الاجتماعات أسبوعياً بالتداول بين بروكسل ولندن طوال يوليو ونهاية أغسطس ، كما سيتم ترقية المفاوض البريطاني لشؤون البركسيت ديفيد فروست ليصبح مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء بوريس جونسون ويحافظ على منصبه كمفاوض للأوروبيين.وتتجدد الآمال في بروكسل بعد تكثيف المناقشات حيث من الممكن تحقيق نتائج بعد تعثر الجلسات السابقة ، والتي جرت عبر الفيديو بشكل رئيسي ، ولم تحقق الكثير.// انتهى //13:48ت م0097