القطيف 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسرفعت بلدية محافظة القطيف خلال شهر نحو ٣٧٦٧٧م٢ من النفايات والأنقاض مجهولة المصدر كالأخشاب والأثاث ومخلفات البناء وما شابهها مما يترك في الساحات أو الطرق في الأحياء المذكورة.وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد الحسيني أن البلدية تبذل كل جهودها وإمكانياتها حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين من خلال استنفار جميع طاقاتها البشرية والآلية، حيث قامت خلال شهر شوال المنصرم برفع كميات كبيرة من الأنقاض والنفايات الصلبة بلغت ٣٧٦٧٧ م2 تشمل النفايات ذات الحجم الكبير من مخلفات الأشجار والأثاث والأنقاض ومخلفات البناء والحفريات وغيرها، بالإضافة الى ٣٧٢٩١ طنا من النفايات المنزلية، كما تم كسح وتنظيف ٨١٨ ساحة، وغسل وتطهير ٨٧٠٥ براميل ٤٢٣٩ حاوية كما تم صيانة ٥٤٨ حاوية.وبين أن عمليات الإصحاح البيئي مستمرة وبالإضافة إلى أعمال النظافة العامة بالمحافظة كمعالجة تجمعات المياه عن طريق الرش السطحي حيث تتم هذه العمليات عن طريق عدد من المبيدات بالإضافة إلى التطهير الجاف والتطهير السائل، وذلك استكمالاً لإجراءاتها الاحترازية واستمراراً للجهود التي تبذلها للحد من انتشار فيروس ”كورونا“ وضمن مبادرة القطاع البلدي.وأكد رئيس بلدية القطيف على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات لمنع جميع السلوكيات غير المسؤولة التي تضر بالبيئة وتهدد راحة السكان وسلامتهم، داعيا جميع المواطنين والمقيمين للتعاون في الإبلاغ عن أي ملاحظة عبر رقم الطوارئ «940» وقنوات التواصل الاجتماعي.// انتهى //13:48ت م0098