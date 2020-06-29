بريدة 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسعقد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم وبمشاركة مساعده لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد سالم الحجي والمساعد للخدمات المساندة خالد الحربي اجتماعًا عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي مع مديري الإدارات التابعة للفرع بالقصيم .وتطرق الاجتماع لأهمية تفعيل شعار " نعود بحذر " في إطار حرص الوزارة لتطبيق الاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا والجهود التي يبذلها فرع الوزارة في هذا الإطار ، بالإضافة إلى متابعة التقارير الواردة من مديري الإدارات وتطبيق التباعد في المساجد وخاصة صلاة الجمعة واستمرار إغلاق دورات المياه ، كما تطرق الاجتماع لعدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.يذكر أن الاجتماع شارك فيه 15 إدارة من مواقعهم في العمل عبر الاتصال المرئي .// انتهى //14:03ت م0101