مالابو 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسأشاد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية غينيا الاستوائية، بقرار المملكة العربية السعودية بشأن حج هذا الموسم في وقت كانت فيه التوقعات تتجه إلى إلغاء الحج بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.ورأى المجلس في بيان له اليوم، أن هذا القرار أثبت حرص المملكة الشديد على حماية أرواح المسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي.وعدّ المجلس هذا القرار ايجابيًا للأمة الإسلامية كافة، وصائبًا وحكيمًا في ضوء ما يجتاح العالم من أحداث صحية سلبية متعلقة بجائحة كورونا.كما نوه المجلس بحكومة خادم الحرمين الشريفين في مراعاتها عدم تعطيل فريضة الحج وحرصها على سلامة حجاج بيت الله الحرام وحفظ النفس التي تعد من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية وإتخاذها جميع التدابير الصحية اللازمة لوقاية الأرواح من فيروس كورونا في العالم.// انتهى //14:09ت م0102