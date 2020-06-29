عمّان 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي اليوم، رئيس أركان الدفاع للقوات الرواندية الفريق أول جين بوسكو كازورا، الذي يزور الأردن حالياً.وجرى خلال اللقاء، بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.// انتهى //14:11ت م0103