الطوال 8 ذو القعدة 1441 الموافق 29 يونيو 2020 م واستفقد رئيس بلدية محافظة الطوال المهندس أحمد محمد الأحوس خلال جولة ميدانية ، مشاريع البلدية الخدمية والتطويرية القائمة والجاري تنفيذها بالمحافظة.وشملت الجولة زيارة الحدائق العامة والمركز الحضاري ،والمشاريع التنموية والخدمية في المحافظة والقرى التابعة لها مطلعًا على سير العمل ونسب الإنجاز ، بما يتوافق مع المواصفات والمخرجات التنفيذية لكل مشروع ، والسبل الكفيلة بإنجاز جميع المشروعات في أسرع وقت ممكن وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك ، وبما يسهم في خدمة المواطنين والمقيمين بالمحافظة.// انتهى //15:28ت م0141