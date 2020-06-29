عام / رئيس بلدية الطوال يتفقد أعمال المشاريع الخِدْمية والتطويرية بالمحافظة
الاثنين 1441/11/8 هـ الموافق 2020/06/29 م واس
الطوال 8 ذو القعدة 1441 الموافق 29 يونيو 2020 م واس
تفقد رئيس بلدية محافظة الطوال المهندس أحمد محمد الأحوس خلال جولة ميدانية ، مشاريع البلدية الخدمية والتطويرية القائمة والجاري تنفيذها بالمحافظة.
وشملت الجولة زيارة الحدائق العامة والمركز الحضاري ،والمشاريع التنموية والخدمية في المحافظة والقرى التابعة لها مطلعًا على سير العمل ونسب الإنجاز ، بما يتوافق مع المواصفات والمخرجات التنفيذية لكل مشروع ، والسبل الكفيلة بإنجاز جميع المشروعات في أسرع وقت ممكن وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك ، وبما يسهم في خدمة المواطنين والمقيمين بالمحافظة.
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15:28ت م
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