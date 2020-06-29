حجة 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسواصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع العيادات خلال الفترة من 18 إلى 24 يونيو 2020م، في قسم الطوارئ 650 مستفيدًا، وقسم الباطنية 335 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 130 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 221 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 1,008 مراجعين، وقسم الجراحة والتضميد 68 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 13 حالة، وقسم التغذية العلاجية 35 شخصًا، وقسم العيادات المتنقلة 180 مستفيدًا.كما راجع قسم المختبر والأشعة 419 شخصًا، وصرفت الأدوية لـ 1,415 فردا، وراجع قسم نقل الدم 9 مستفيدين، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 886 فردا.// انتهى //15:29ت م0142