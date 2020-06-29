الدمام 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسأطلقت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية 80 برنامجاً تدريباً مهنياً ضمن مشروع برامج التطوير المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية الصيفية في نسخته الثالثة التي تقرر أن تكون جميع برامجها التدريبة عن بُعد بما يمثل نحو 2000 ساعة تدريبة.وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص أن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي 2020 تهدف إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لهذه المدة من خلال توفير خيارات متنوعة من البرامج التطورية بما ينعكس إيجاباً على تحسين الممارسات التعليمية ونواتج التعلم.ولفت النظر إلى أن برامج التدريب تسعى للإسهام في إعداد المعلمين وتأهيلهم بما يدعم تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة ويحقق هدف رفع كفاءة الأداء وتجويد نواتج التعلم من خلال المبادرات والمشروعات النوعية .وأشار إلى أن إدارة التعليم في المنطقة الشرقية شكلت لجنتين تنفيذيتين للبنين وأخرى للبنات لتخطيط وتنفيذ وتقويم البرامج عن بُعد مع مراعاة مستوى عالٍ من الأمن السيبراني في منصات التدريب، وتضمنها احتياجات المدرب من مشاركة سطح المكتب وإرسال الملفات والتصويت وغيره، وأن تتوافق مع البرمجيات وأنظمة التشغيل المختلفة، وتحتوي على عنصر التفاعلية بين المدرب والمتدرب والمحتوى .وبين أن التسجيل في البرامج يشمل جميع شاغلي الوظائف التعليمية عبر المنصة الإلكترونية على الرابط التالي https://niepd.net بشرط صحة وسلامة بيانات المتدرب، إضافة إلى ضرورة تحضير المتدربين للدورة أو البرنامج من داخل المنصة .// انتهى //15:34ت م0144