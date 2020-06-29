تبوك 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه في الإمارة اليوم قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن حسين بن سعيد القحطاني بمناسبة تكليفه قائداً للمنطقة.وهنأ سمو أمير منطقة تبوك اللواء القحطاني على ثقة ولاة الأمر - حفظهم الله - بتكليفه قائداً للمنطقة, متمنياً له دوام التوفيق ومواصلة البذل والعطاء لما فيه خير هذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .من جانبه عبر اللواء القحطاني عن شكره وتقديره لسمو الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على ما تجده القطاعات العسكرية بالمنطقة من متابعة من قبل سموه .حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد عبد الله الحقباني.// انتهى //15:35ت م0145